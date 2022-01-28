Новый штамм коронавируса "омикрон" вызвал вспышку заболеваемости в Северной столице. Местные жители вынуждены часами дожидаться приезда бригады скорой помощи, а также сидеть в длинных очередях поликлиник. Горожане иронично замечают, что эти проблемы - следствие очередной реформы губернатора Александра Беглова.

Петербуржцы сообщают, что в связи с увеличением количества инфицированных практически невозможно дозвониться в медицинские учреждения, чтобы вызвать врача. Время ожидания специалиста составляет трое и суток и более, жалуются люди.

На горячей линии советуют самостоятельно посещать поликлинику, однако в таком случае значительно увеличивается риск заразиться тяжелой болезнью. В коридорах заведений наблюдаются скопления по 20-30 человек.

"Это что, очередная реформа от Беглова? Теперь и за медицину взялся?" — прокомментировали ситуацию местные жители.

Не так давно градоначальник заявлял о полной готовности системы здравоохранения к пятой волне COVID-19. Однако медицинские службы не справляются с огромным потоком пациентов, что указывает на неспособность Смольного рассчитать мощности, а также контролировать обстановку с коронавирусом. Непрофессионализм Беглова демонстрируют и другие факторы. Среди них - заваленные отходами мусорные площадки, где нашли пристанище крысы; покрытые снегом и наледью улицы, что создает травмоопасные условия; неспособность сохранить культурный облик города - исторические здания разрушаются из-за отсутствия ремонта или сгорают.