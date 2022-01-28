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Ограничения Смольного для несовершеннолетних станут ударом по частному сектору
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  • Опубликована сегодня в 12:51

Ограничения Смольного для несовершеннолетних станут ударом по частному сектору

Петербургские предприниматели готовятся к новому удару из-за непродуманных решений Смольного в пандемийный год. Уже завтра, 28 января, в законную силу вступят новые "детские" ограничения, связанные с коронавирусом.

Эксперты считают, что на самом деле ограничения никак не повлияют на распространение болезни, ведь закроются только частные детские сады, а государственные школы и дошкольные учреждения продолжат работать.

Помимо того, с 28 января по 13 февраля подросткам запретят посещать зоопарки, музеи, выставки, бассейны, фитнес-центры и другие организации. Театры и цирки также будут недоступны. Таким образом, тысячи детских центов в трудное для всего мира время останутся без клиентов, что отразится на их прибыли. Ограничения станут новым ударом для частного сектора.

Смольный под руководством губернатора Александра Беглова не знает, как улучшить ситуацию с COVID-19. Все принимаемые решения на сегодняшний день не приводят к нужным результатам.

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