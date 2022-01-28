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СМИ опровергли сообщение пресс-службы Беглова о его встрече с Путиным
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  • Опубликована сегодня в 10:33

СМИ опровергли сообщение пресс-службы Беглова о его встрече с Путиным

Пресс-службу губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова подловили на попытке приукрасить сообщение о докладе президенту Владимиру Путину

В четверг, 27 января, пресс-служба петербургского губернатора Александра Беглова заявила, что губернатор доложил Владимиру Путину о строительстве Музее обороны и блокады Ленинграда и развитии города. При этом в СМИ появилась иная информация о "личной встрече", которая гласит, что в протоколе службы губернатора даже не значилась подготовка к аудиенции у президента.

Несколько авторитетных источников предположили, что сообщение пресс-службы было попыткой пустить пыль в глаза журналистам. В соцсетях петербуржцы тоже сомневаются в том, что Беглов докладывал все Путину лично, а компетентные источники сообщают, что доклад состоялся, но был передан президенту письмом.

"Когда пытаешься спасти свой рейтинг пойдешь и не на такое", — едко намекнул один из пользователей на неловкие попытки офиса Беглова подать все в лучшем свете.

Некая Виктория Панова еще и припомнила градоначальнику провальную мусорную реформу в Петербурге и снежный коллапс, из-за которого до сих пор удивляется, как "губер вообще сохраняет свое место".

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