Основатель сервиса Pravdaserm Григорьев рассказал, кто заменит Беглова

Политологи гадают, кто придет на пост Беглова в 2023 году. В интервью автору YouTube-канала Дмитрию Борисенко политолог и основатель сервиса для подсчета рейтингов Pravdaserm Борис Григорьев заявил, что губернатором может стать первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Вопрос — что произойдет за этот год с ним как с политиком — возможно, он и перерастет за это время кресло руководителя региона, и тогда будет рассматриваться кто-то другой", — поделился Григорьев.

Ранее член правления Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Петр Быстров объяснил, что Беглов покинет пост после 2023 года. Однако горожане могут и не дождаться следующего года, они подвергли Беглова резкой критике уже в конце 2021 года, когда тот устроил сначала снежный коллапс, а потом и мусорный.