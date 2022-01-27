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Приезд Путина в День полного снятия блокады Ленинграда не вдохновил коммунальщиков на уборку снега
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  • Опубликована сегодня в 12:18

Приезд Путина в День полного снятия блокады Ленинграда не вдохновил коммунальщиков на уборку снега

Улицы Петербурга завалены снегом и покрыты льдом. Коммунальные службы города решили не готовиться ко Дню полного снятия блокады Ленинграда и к приезду президента России Владимира Путина.

Петербуржцы отправляют сотни жалоб в администрацию города на неубранные завалы снега и не расчищенные от наледи тротуары города. В День полного снятия блокады Ленинграда 27 января Северную столицу решил посетить Владимир Владимирович, но даже этот факт не заставил коммунальные службы взяться за свою работу.

Приезд Путина в День полного снятия блокады Ленинграда не вдохновил коммунальщиков на уборку снега. 10367.jpeg

Неубранные сугробы провоцируют заторы на дорогах, глыбы льда на крышах портят припаркованные автомобили петербуржцев, а наледи на тротуарах создают длинные очереди в травматологических отделениях Северной столицы. Одна из причин сложившейся ситуации является не организованная работа губернатора Александра Беглова.

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