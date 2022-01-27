Приезд Путина в День полного снятия блокады Ленинграда не вдохновил коммунальщиков на уборку снега

Улицы Петербурга завалены снегом и покрыты льдом. Коммунальные службы города решили не готовиться ко Дню полного снятия блокады Ленинграда и к приезду президента России Владимира Путина.

Петербуржцы отправляют сотни жалоб в администрацию города на неубранные завалы снега и не расчищенные от наледи тротуары города. В День полного снятия блокады Ленинграда 27 января Северную столицу решил посетить Владимир Владимирович, но даже этот факт не заставил коммунальные службы взяться за свою работу.

Неубранные сугробы провоцируют заторы на дорогах, глыбы льда на крышах портят припаркованные автомобили петербуржцев, а наледи на тротуарах создают длинные очереди в травматологических отделениях Северной столицы. Одна из причин сложившейся ситуации является не организованная работа губернатора Александра Беглова.