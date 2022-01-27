Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 27.01.2022 : 78,9437
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 27.01.2022 : 89,1511
Уничтожена вся информация, которая подорвала репутацию клиники
  1. Главная
  2. Общество
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 18:53

Уничтожена вся информация, которая подорвала репутацию клиники "Медицина 24/7", но все же виновник будет наказан

После последней серии передач шоу Малахова, Cледственный комитет стал интересоваться телеканалом, производившем низкопробный проект.

Руководство телеканала достаточно быстро отреагировало и приказало немедленно уничтожить всю информацию о клинике "Медицина 24/7" из интернета.

Прошло меньше одних суток, и на просторах интернета практически не осталось и следа от порочащих репутацию клиники анонсов и видео. Было удалено почти 200 ссылок. В сети еще можно увидеть некоторые анонсы, но к видео уже нет доступа.

Руководитель Cледственного комитета в этом деле выступил цензором. Он помог обществу избавиться от дешевого, третьесортного шоу, которое лишь растлевало будущее поколение.

В данное время ведется расследование по главе Росздравнадзора Роману Курынину.

Но факта удаления информации из сети представителям клиники недостаточно. Юристы "Медицины 24/7" не планируют отзывать свои иски. Напомним, что клиника "Медицина 24/7" ранее подала иски к ВГТРК, Роману Курынину, Андрею Малахову и Анжеле Хачатурян. При этом клиника требует от телеканала опровержения.

Мир

Пришло время полковников: Пригожин напомнил, как Путин воссоздавал великую державу

Пришло время полковников: Пригожин напомнил, как Путин воссоздавал великую державу

Журналисты общественно-политического панарабского ресурса Soukukkaz Media обратились за комментарием по ситуации в Африке к российскому предпринимателю Евгению Пригожину.

Читать полностью
Военный журналист: Гуманитарные конвои и бюрократия ООН не спасут мир от терроризма

Военный журналист: Гуманитарные конвои и бюрократия ООН не спасут мир от терроризма

Инструкции и отписки ООН не помогли Мали обеспечить безопасность населения. Так публицист и военный писатель Владлен Татарский оценил действия миротворческой миссии (МИНУСМА) в африканской стране.

Читать полностью

Общество

Макаренко высказался о предложении Беглова установить памятник азербайджанцам

Макаренко высказался о предложении Беглова установить памятник азербайджанцам

Общественный деятель Эрнест Макаренко в комментарии для Pravda.Ru раскритиковал главу региона Александра Беглова после его предложения отдать дань памяти азербайджанцам за их помощь в обороне блокадного Ленинграда.

Читать полностью
Андрей Курпатов представил новое средство для самопознания

Андрей Курпатов представил новое средство для самопознания "Шаг к себе"

Психолог Андрей Курпатов выложил в своем Instagram-аккаунте видео с презентацией инструмента для самопознания.

Читать полностью

Новости