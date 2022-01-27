Уничтожена вся информация, которая подорвала репутацию клиники "Медицина 24/7", но все же виновник будет наказан

После последней серии передач шоу Малахова, Cледственный комитет стал интересоваться телеканалом, производившем низкопробный проект.

Руководство телеканала достаточно быстро отреагировало и приказало немедленно уничтожить всю информацию о клинике "Медицина 24/7" из интернета.

Прошло меньше одних суток, и на просторах интернета практически не осталось и следа от порочащих репутацию клиники анонсов и видео. Было удалено почти 200 ссылок. В сети еще можно увидеть некоторые анонсы, но к видео уже нет доступа.

Руководитель Cледственного комитета в этом деле выступил цензором. Он помог обществу избавиться от дешевого, третьесортного шоу, которое лишь растлевало будущее поколение.

В данное время ведется расследование по главе Росздравнадзора Роману Курынину.

Но факта удаления информации из сети представителям клиники недостаточно. Юристы "Медицины 24/7" не планируют отзывать свои иски. Напомним, что клиника "Медицина 24/7" ранее подала иски к ВГТРК, Роману Курынину, Андрею Малахову и Анжеле Хачатурян. При этом клиника требует от телеканала опровержения.