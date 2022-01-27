Нововведение Смольного привело к росту заболеваемости COVID-19 в городе

Администрация Санкт-Петербурга дала непродуманные рекомендации горожанам о самостоятельных походах в больницы. Визиты зараженных людей в поликлиники спровоцировали всплеск заболеваемости коронавирусом.

Смольный 21 января выпустил новые рекомендации для зараженныхCOVID-19 в легкой форме. Им теперь можно самим приходить в поликлиники, если есть личный транспорт или они проживают рядом с поликлиникой. Непродуманные действия чиновников привели к очередям в коридорах из пациентов, в том числе зараженных ОРВИ. Толпы людей заметили в 106-й поликлинике Красносельского района, №60 в Шушарах и в поликлинике №1 МВД на Малой Морской улице.

Эксперты уже неоднократно отмечали, что Смольный под руководством Александра Беглова не знает, как бороться с пандемией коронавируса. Убедить горожан массово вакцинироваться тоже не получилось.