В больницах Санкт-Петербурга врачи отказываются тестировать на коронавирус детей. Даже если у них есть симптомы, доктора дают только общие рекомендации. Об этом сообщила мундеп МО Смольнинское и преподаватель Елена Бархатова в интервью для Pravda.Ru.
Как рассказала эксперт, если у ребенка наблюдаются признаки коронавируса, ему прописывают домашнее лечение без обследования. Медосмотр специалисты проводят только в случае, если симптомы наблюдаются у всех членов семьи.
Бархатова также отметила, что в качестве лечения детям предлагают антибиотики. Они позволяют снизить температуру.
«Мне вчера мама возмущенная пишет: "Это невозможно, приходит педиатр - мальчик молоденький, я у порога осмотрю вашего ребенка, а у ребенка температура 38,9, а ну температура, ну выпейте антибиотики, даже не посмотрел ребенка". Что это за отношение?» - возмутилась мундеп.
Сообщается, что в Северную столицу доставили 3 000 ампул с вакциной «Спутник-М». На данный момент в городе 650 000 школьников. Очевидно, вакцины недостаточно. Каждый день в Санкт-Петербурге увеличивается количество больных. Однако администрация Смольного во главе с Бегловым не переводит учащихся на дистанционное обучение.
Пришло время полковников: Пригожин напомнил, как Путин воссоздавал великую державу
Журналисты общественно-политического панарабского ресурса Soukukkaz Media обратились за комментарием по ситуации в Африке к российскому предпринимателю Евгению Пригожину.
Военный журналист: Гуманитарные конвои и бюрократия ООН не спасут мир от терроризма
Инструкции и отписки ООН не помогли Мали обеспечить безопасность населения. Так публицист и военный писатель Владлен Татарский оценил действия миротворческой миссии (МИНУСМА) в африканской стране.
Макаренко высказался о предложении Беглова установить памятник азербайджанцам
Общественный деятель Эрнест Макаренко в комментарии для Pravda.Ru раскритиковал главу региона Александра Беглова после его предложения отдать дань памяти азербайджанцам за их помощь в обороне блокадного Ленинграда.
Андрей Курпатов представил новое средство для самопознания "Шаг к себе"
Психолог Андрей Курпатов выложил в своем Instagram-аккаунте видео с презентацией инструмента для самопознания.