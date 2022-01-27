Врачи МО Смольнинское отказываются проводить тесты на COVID-19 у детей

В больницах Санкт-Петербурга врачи отказываются тестировать на коронавирус детей. Даже если у них есть симптомы, доктора дают только общие рекомендации. Об этом сообщила мундеп МО Смольнинское и преподаватель Елена Бархатова в интервью для Pravda.Ru.

Как рассказала эксперт, если у ребенка наблюдаются признаки коронавируса, ему прописывают домашнее лечение без обследования. Медосмотр специалисты проводят только в случае, если симптомы наблюдаются у всех членов семьи.

Бархатова также отметила, что в качестве лечения детям предлагают антибиотики. Они позволяют снизить температуру.

«Мне вчера мама возмущенная пишет: "Это невозможно, приходит педиатр - мальчик молоденький, я у порога осмотрю вашего ребенка, а у ребенка температура 38,9, а ну температура, ну выпейте антибиотики, даже не посмотрел ребенка". Что это за отношение?» - возмутилась мундеп.

Сообщается, что в Северную столицу доставили 3 000 ампул с вакциной «Спутник-М». На данный момент в городе 650 000 школьников. Очевидно, вакцины недостаточно. Каждый день в Санкт-Петербурге увеличивается количество больных. Однако администрация Смольного во главе с Бегловым не переводит учащихся на дистанционное обучение.