Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 27.01.2022 : 78,9437
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 27.01.2022 : 89,1511
Врачи МО Смольнинское отказываются проводить тесты на COVID-19 у детей
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 13:37

Врачи МО Смольнинское отказываются проводить тесты на COVID-19 у детей

В больницах Санкт-Петербурга врачи отказываются тестировать на коронавирус детей. Даже если у них есть симптомы, доктора дают только общие рекомендации. Об этом сообщила мундеп МО Смольнинское и преподаватель Елена Бархатова в интервью для Pravda.Ru.

Как рассказала эксперт, если у ребенка наблюдаются признаки коронавируса, ему прописывают домашнее лечение без обследования. Медосмотр специалисты проводят только в случае, если симптомы наблюдаются у всех членов семьи.

Бархатова также отметила, что в качестве лечения детям предлагают антибиотики. Они позволяют снизить температуру.

«Мне вчера мама возмущенная пишет: "Это невозможно, приходит педиатр - мальчик молоденький, я у порога осмотрю вашего ребенка, а у ребенка температура 38,9, а ну температура, ну выпейте антибиотики, даже не посмотрел ребенка". Что это за отношение?» - возмутилась мундеп.

Сообщается, что в Северную столицу доставили 3 000 ампул с вакциной «Спутник-М». На данный момент в городе 650 000 школьников. Очевидно, вакцины недостаточно. Каждый день в Санкт-Петербурге увеличивается количество больных. Однако администрация Смольного во главе с Бегловым не переводит учащихся на дистанционное обучение.

Мир

Пришло время полковников: Пригожин напомнил, как Путин воссоздавал великую державу

Пришло время полковников: Пригожин напомнил, как Путин воссоздавал великую державу

Журналисты общественно-политического панарабского ресурса Soukukkaz Media обратились за комментарием по ситуации в Африке к российскому предпринимателю Евгению Пригожину.

Читать полностью
Военный журналист: Гуманитарные конвои и бюрократия ООН не спасут мир от терроризма

Военный журналист: Гуманитарные конвои и бюрократия ООН не спасут мир от терроризма

Инструкции и отписки ООН не помогли Мали обеспечить безопасность населения. Так публицист и военный писатель Владлен Татарский оценил действия миротворческой миссии (МИНУСМА) в африканской стране.

Читать полностью

Общество

Макаренко высказался о предложении Беглова установить памятник азербайджанцам

Макаренко высказался о предложении Беглова установить памятник азербайджанцам

Общественный деятель Эрнест Макаренко в комментарии для Pravda.Ru раскритиковал главу региона Александра Беглова после его предложения отдать дань памяти азербайджанцам за их помощь в обороне блокадного Ленинграда.

Читать полностью
Андрей Курпатов представил новое средство для самопознания

Андрей Курпатов представил новое средство для самопознания "Шаг к себе"

Психолог Андрей Курпатов выложил в своем Instagram-аккаунте видео с презентацией инструмента для самопознания.

Читать полностью

Новости