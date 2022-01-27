Ни одна протокольная служба не знала о встрече Беглова с президентом РФ

Власти Петербурга неоднократно анонсировали встречи с президентом России Владимиром Путиным, однако в действительности переговоры не были согласованы с Кремлем.

Глава государства посетил Петербург по случаю Дня полного снятия блокады Ленинграда. Путин возложил венки на Пискаревском кладбище, почтив память о погибших защитниках города. В пресс-центре Смольного сообщили, что губернатор Александр Беглов планирует провести переговоры с президентом.

Многие источники и усомнились в проведении этой встречи, а Telegram-канал "Площадь Восстания" напомнил, что пресс-служба Смольного неоднократно сообщала о встречах петербургского градоначальника с президентом без утверждения соответствующих мероприятий с Москвой.

Аналогичная ситуация наблюдается и в этот раз, поскольку ни одна профильная служба не знала об этих переговорах. В связи с этим в Смольном не проводилась никакая необходимая подготовка, пишут источники. В Кремле, отвечая на слухи о встрече Путина с Бегловым, назвали ее возможным "рабочим контактом".

"Планируется рабочий контакт с губернатором Санкт-Петербурга, они так или иначе пообщаются, обсудят городские дела. Мы вас проинформируем об этом", — заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Еще одним подтверждением является отсутствие фотографий и видео с места возможной встречи губернатора с Путиным. Кроме того, градоначальник не был замечен в аэропорту Пулково. Таким образом, на сегодняшний день нет ни одного официального доказательства того, что переговоры состоялись.