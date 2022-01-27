Беглову придется оправдываться перед Путиным за мусор и снег в Петербурге

Президент России Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург в день снятия блокады. После траурных церемоний глава государства планирует встретиться с губернатором Александром Бегловым для обсуждения текущих задач.
Встреча Путина и Беглова состоится в четверг, 27 января. По информации СМИ, поводом для общения президента и губернатора стали многочисленные негативные упоминания Беглова.
Судя по всему, темами для разговора станет кампания по уборке снега, с которой не справился губернатор. Также может подняться вопрос о провале мусорной реформы, которая стартовала 1 января.
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