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Пресс-служба Смольного имитирует присутствие Беглова на городских мероприятиях
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  • Опубликована сегодня в 16:21

Пресс-служба Смольного имитирует присутствие Беглова на городских мероприятиях

Губернатор Александр Беглов посещает городские совещания лишь в отчетах пресс-службы Смольного.

Администрация старается спасти быстро падающую репутацию градоначальника. Пиарщики стараются создать иллюзию, что Беглову не безразлично происходящее в городе, и он присутствует на мероприятиях.

Так, пресс-служба сообщила о присутствии главы города на совещании по строительству транспортной развязки М-11 и презентации книги "Ушедшие в бессмертие. Памяти 2-й ударной армии". Оба мероприятия проходили 26 января в Президентской библиотеке имени Б. Н.Ельцина. Однако очевидцы и гости мероприятий отмечают, что губернатор так и не появился.

"До последнего ждали Беглова, но он так и не приехал", — уточняют свидетели.

Это в очередной раз доказывает безразличие Беглова к жизни и проблемам Петербурга. Работа пресс-службы Смольного направлена лишь на манипулирование мнением горожан.

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