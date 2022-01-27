Эколог посмеялся над "криминальной" версией провалов Беглова

Руководитель "Зеленого креста" Юрий Шевчук посоветовал губернатору Александру Беглову не винить сторонних лиц в провале снегоуборочной кампании и мусорной реформы, ведь за происходящее отвечает Смольный.

Ранее Беглов заявил, что во всех существующих проблемах виноваты некие "криминальные структуры". Они пытаются заработать на мусорной реформе, "присосались к бюджету", поэтому в Петербурге наблюдается проблема с уборкой снега.

Градоначальник считает, что критикой в его адрес занимаются проплаченные СМИ и заинтересованные лица. Некоторые издания согласились с Бегловым, несмотря на очевидность городских проблем. Так, Znak назвал бизнесмена Евгения Пригожина причастным к медийной атаке на губернатора. При этом бизнесмен лично заявлял, что конфликта с Бегловым не имеет и градоначальник также подтверждал это.

Сомнительно подозревать кого-то в наличии "медийного заказа", поскольку проблемы видны невооруженным глазом. Ненадлежащую уборку снега и льда подтверждает статистика ДТП и травм среди петербуржцев, а провал мусорной реформы — переполненные свалки.

Многие местные СМИ, а также ЗакС и другие эксперты обвиняют Смольный в мусорном коллапсе. Поскольку городская администрация не подготовилась и ввела мусорную реформу в неподходящее время. Также новый регоператор "НЭО" не смог справиться с поставленной задачей.

Глава "Зеленого креста" Юрий Шевчук в беседе с журналистами посмеялся над подозрениями Беглова в организованной атаке. Он считает, что мусорный коллапс произошел не из-за выдуманной атаки Пригожина, а из-за отсутствия опыта и компетенции у "НЭО".

Также Шевчук посчитал неправильным винить других в уборке городских территорий. По его мнению, виноваты сотрудники Беглова. Поэтому эксперт рекомендовал градоначальнику заняться контролем работы ведомств, а не изобретать конспирологические варианты с криминалом и заказными атаками.

"Пригожин из Африки, очевидно, привез снег. Нанял Горшкову [глава НЭО — прим. ред.]. Губернатору надо было бы помнить, что дурак опаснее врага. В первую очередь, нужно рассматривать самый простой вариант, а именно — глупость подчиненных. А дальше уже изобретать конспирологические теории", — сказал Шевчук.

В заключение эколог добавил, что если Пригожин организовал массовую атаку, критикующую губернатора, то его можно считать гением.

"Если Пригожин такой умный, что сумел объединить для выполнения одной задачи всех, начиная от "Яблока", Шнура, экологов, "Зеленого фронта", просто обывателей и так далее, то он просто гений, получается", — подытожил эколог.

Напомним, ранее депутат ЗакСа Борис Вишневский подверг критике Смольный за новую систему уборки снега и льда. А главное, он задался вопросом, как будет решена проблема финансирования.