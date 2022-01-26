"Метрострой" продолжает добиваться справедливости от властей Петербурга

Компания "Метрострой" подала уже четырнадцатый иск к властям Санкт-Петербурга. С Дирекции транспортного строительства планируется взыскать почти 800 миллионов рублей.

Сотрудники "Метростроя" уверены, что развал их компании выгоден Смольному и был инициирован искусственно. Все работы предприятием были выполнены, однако деньги от Дирекции транспортного строительства так и не поступили. Метростроевцы заявляют, что именно Смольный не погасил эти долги в обход действующего законодательства РФ. Сейчас защитники компании пытаются доказать это в суде.

По версии властей, к банкротству компании "Метрострой" привело неэффективное управление. Губернатор Александр Беглов полностью отрицает свою причастность к данному инциденту. Однако на пепелище компании появилась новая — "Метрострой Северной Столицы" (МСС), которая, по заявлению команды Беглова, ошибок предшественников не повторит. Это спорный момент, поскольку МСС до сих пор никак себя не проявила, а также попросту не обладает необходимым опытом в прокладке тоннелей и постройке станций метро.

Напомним, ОАО "Метрострой" пришел на грань развала, когда город находился под руководством губернатора Георгия Полтавченко и вице-губернатора Игоря Албина. Компанию еще можно было спасти, однако губернатор Александр Беглов и вице-губернатор Максим Соколов лишь ускорили процесс банкротства и ликвидировали предприятие с 80-летней историей, создав при этом новое — неопытное, но карманное.