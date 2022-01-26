Депутат Левин связал проблему сосулек с плохой инфраструктурой Петербурга

Бездействие администрации Северной столицы в уборке снега в городе привело к смерти собаки от упавших сосулек. Какие меры необходимо принять во избежание подобных ситуаций, рассказал депутат МО Измайловское в Адмиралтейском районе Петр Левин.

Речь идет об инциденте, произошедшем на Малодетскосельском проспекте 25 января. Местные коммунальщики чистили крышу дома от сосулек, не оградив при этом территорию предупреждающей лентой. Одна из глыб упала, когда рядом со зданием проходила 13-летняя девочка со своей собакой. В итоге животное погибло, а ребенок, чудом успевший отскочить в сторону, впал в истерику.

Несколько позже коммунальщики поспешили "исправить" ошибку, оградив территорию лентой, а девочка вместе с мамой и телом погибшей собаки покинули место происшествия. По словам Левина, образования сосулек на крышах петербургских зданий можно избежать. Для этого Смольному необходимо заняться улучшением инфраструктуры жилья, однако администрация Петербурга не спешит этого делать.

"Для этого надо делать комплекс мероприятий, чтобы чердаки не выпускали излишнее тепло, например, сделать специальные кабели вдоль подшивки, которые работают в диапазоне температур около нуля, они будут скапывать, не за что будет цеплять - сосулек не будет", — добавил депутат.

Левин выразил сожаление в связи со смертью собаки. Как отметил депутат, с начала зимних морозов петербуржцы стали очень часто травмироваться из-за плохой уборки снега в городе. Однако администрация Северной столицы во главе с губернатором Александром Бегловым по-прежнему игнорирует данную проблему.