Смольный попытается помешать легализации граффити в Петербурге

Член Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с предложением стандартизировать и упростить легализацию стрит-арта по всей стране. Депутат считает, что это поможет как городу, так и художникам провести четкую грань между искусством и вандализмом.

"Мы хотим не только установить санкции за вандализм, но и дать уличным художникам понятные и доступные правила творчества", — заявил в своем тексте депутат.

В Северной столице случаи борьбы с граффити не редкость. Так, недавно вице-губернатор Николай Линченко распорядился закрасить портрет Федора Достоевского на фасаде одного из зданий по причине его нелегального размещения. В скором времени, на месте портрета писателя появилось изображение самого Линченко.

Подобные инциденты происходят по причине излишней формализации и бюрократизации процесса легализации граффити. На данный момент положительное решение со стороны Смольного было принято лишь по одному делу. Всё это заставляет уличных художников идти в обход разрешений комитета по градостроительству и архитектуре. Подчиненные губернатора Александра Беглова всем своим видом показывают, что не считают граффити видом искусства.