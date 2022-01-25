Петербургский мусор продолжают вывозить на закрытые полигоны в Ленобласти

Губернатор Петербурга Александр Беглов обсуждал на встрече с главой Ленобласти Александром Дрозденко существующую проблему вывоза мусора на нелегальные свалки. По словам градоначальника, новый регоператор НЭО, должен следить за тем, чтобы мусор вывозился только на легальные полигоны.

На странице главы Смольного в соцсети "ВКонтакте" написано, что на встрече с главой Ленобласти Александром Дрозденко они сошлись во мнениях по поводу утилизации отходов. Также в ходе беседы пришли к выводу, что планируют использовать только передовые технологии и для этого будут привлекать серьезные инвестиции.

В свою очередь, жители Ленобласти опровергают слова главы Петербурга множеством жалоб на мусор, который вывозят из города на полигоны, незадействованные в территориальной схеме. Как, например, полигон "Северная Самарка", который, по сообщениям движения "Зеленый Фронт", принимает отходы, несмотря на исключение из территориальной схемы.

Ранее, 25 января, активистами было опубликовано видео, где грузовики выстроились в ряд, сбрасывая на полигон строительный мусор.

Экоактивисты соседнего с Петербургом региона уже потребовали от Заксобрания Ленинградской области дезавуировать соглашение с Северной столицей о вывозе отходов Северной столицы на территорию области.