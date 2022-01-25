Политолог Аркатов назвал геополитическим проколом желание Беглова угодить азербайджанцам

Попытка администрации Петербурга увековечить память азербайджанцев, защищавших Ленинград, является попыткой использовать память о войне ради сиюминутных интересов. Об этом заявили политолог Иван Аркатов и публицист Юрий Голуб.
Ранее Беглов встретился с послом Азербайджана в РФ Поладом Бюльбюль оглы и помощником президента Азербайджана, исполнительным директором Фонда Гейдара Алиева Анаром Алакбаровым. Стороны обсудили сотрудничество в экономической и гуманитарной сфере. Губернатор также предложил поставить в городе памятник азербайджанцам, воевавшим на Ленинградском фронте.
Аркатов заявил, что встреча Беглова с представителями Азербайджана становится неоднозначным событием. По его словам, это случается на фоне очень тонких и спорных отношений Москвы и Баку.
"И предложение Беглова увековечить память азербайджанских ленинградцев сегодня звучит, мягко говоря, неоднозначно, учитывая какая идет внутренняя пропаганда в самом Азербайджане против России. И в частности, что пишут и рассказывают на уроках истории азербайджанских школ", — пояснил Иван Аркатов.
Эксперт задался вопросом, зачем Беглов делает подобные заявления на фоне сложных отношений двух стран. Аркатов отметил, что подобные действия являются "геополитическим проколом".
Политический аналитик Юрий Голубь в свою очередь заявил, что предложение Беглова звучит странно. Азербайджанцы внесли свой вклад в защиту Ленинграда, как и другие народы СССР — однако такая избирательность выглядит неуместно.
"Такая необычная идея скорее напоминает использование памяти о войне ради сиюминутных интересов. В общем довольно неуклюжий жест, который вряд ли укрепит дружбу между нашими народами, а, может, и наоборот, будет раздражать часть горожан", — заключил Юрий Голубь.
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