Как выяснили журналисты, правоохранители готовятся забраковать итоги конкурса по выбору перевозчиков для транспортной реформы. По их словам, проверку организовал сам губернатор.

Губернатор Санкт-Петербурга подготовился к провалу транспортной реформы. Решение было крайне предусмотрительным, поскольку горожане испытывают неудобства уже сейчас.

Власти намерены избавиться от автобусных маршрутов, которые дублирует подземка. Ликвидации подлежат и непопулярные маршруты. По задумке чиновников, "исчезнет" 238 автобусов. Вдобавок они желают пересадить горожан на более экологичный общественный транспорт и ввести единый социальный тариф для всех городских перевозчиков. При этом как воплотить обещанное, Смольный не понимает.

Провалив предыдущие реформы, Беглов на сей раз решил подготовиться к поражению. Дабы смягчить удар он заставил силовиков проверить итоги тендера Смольного по выбору перевозчиков для транспортной реформы.

Таким образом, губернатор действует на опережение. Когда транспортная реформа потерпит крах, градоначальник поведает петербуржцам историю о проделках коррупционеров, которые и загубили столь блестящую инициативу.