Творческая интеллигенция обратилась к Беглову с коллективным требованием навести порядок

Санкт-Петербург утопает в грязном снегу и отходах, на что неоднократно указывали местные жители. Представители творческих профессий объединились и направили губернатору Северной столицы Александру Беглову коллективное письмо, требуя прекратить закрывать глаза на ситуацию и взять ответственность за происходящее на себя.
Деятели культуры отметили, что горожане и туристы страдают из-за халатности Смольного. Наледь на улицах становится причиной травмирования пешеходов и автомобилистов, а в заваленных отходами контейнерах появляются крысы — переносчики ряда опасных заболеваний.
"Об этих проблемах уже устали писать и городские, и федеральные СМИ. Вся Россия в курсе нашего положения. Наш город переживал много бед, но эту терпеть тяжелей всего. Дело не в мусор и снеге — Петербург постигла беда равнодушия. Вы начальник, неужели вам тоже все равно?" — задаются вопросом артисты, обращаясь к Беглову.
Свою подпись оставили такие знаменитости, как актер Молодежного театра на Фонтанке Дмитрий Бауман, народный артист России и лауреат государственной премии СССМ Эрнест Романов, советский и российский актер театра и кино, телеведущий Андрей Ургант и другие. Все они надеются, что их действия помогут петербуржцам спокойно пережить эту зиму.
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