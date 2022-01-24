Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.01.2022 : 76,6903
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.01.2022 : 86,9054
Чиновники Петербурга не могут решить проблему нехватки социальной инфраструктуры
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 20:14

Чиновники Петербурга не могут решить проблему нехватки социальной инфраструктуры

Дефицит социальной инфраструктуры в последнее время набирает обороты в Петербурге. Смольный не может решить проблему, которая требует серьезных финансовых вложений.

Смольный под руководством губернатора Александра Беглова делает ставку на пенсионеров, так как понимает, что молодежь не поддерживает действующую власть, об этом сообщили в Telegram-канале "Площадь Восстания".

Из-з того, что в Северной столице строят много жилых комплексов и быстро вводят их в эксплуатацию, потребность новых соцобъектов увеличивается, но власти не знают, как решить эту проблему.

Мир

Военный журналист: Гуманитарные конвои и бюрократия ООН не спасут мир от терроризма

Военный журналист: Гуманитарные конвои и бюрократия ООН не спасут мир от терроризма

Инструкции и отписки ООН не помогли Мали обеспечить безопасность населения. Так публицист и военный писатель Владлен Татарский оценил действия миротворческой миссии (МИНУСМА) в африканской стране.

Читать полностью
Советник Перфильев подсказал журналисту Шевченко самый быстрый способ оказаться в ЦАР

Советник Перфильев подсказал журналисту Шевченко самый быстрый способ оказаться в ЦАР

Журналисту Максиму Шевченко стоит приехать в Африку и поработать с местным спецназом, считает советник президента ЦАР по безопасности Виталий Перфильев.

Читать полностью

Общество

Андрей Курпатов представил новое средство для самопознания

Андрей Курпатов представил новое средство для самопознания "Шаг к себе"

Психолог Андрей Курпатов выложил в своем Instagram-аккаунте видео с презентацией инструмента для самопознания.

Читать полностью
Подземные лодки так и остались фантазией

Подземные лодки так и остались фантазией

Человек всегда хотел то в небо взлететь, то под землю спуститься. Однако дальше фантастических книжек дело не сразу пошло. Потом человек начал покорять небо и водные глубины, то с путешествиями под землей как-то все не ладилось.

Читать полностью

Новости