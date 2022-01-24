Чиновники Петербурга не могут решить проблему нехватки социальной инфраструктуры

Дефицит социальной инфраструктуры в последнее время набирает обороты в Петербурге. Смольный не может решить проблему, которая требует серьезных финансовых вложений.

Смольный под руководством губернатора Александра Беглова делает ставку на пенсионеров, так как понимает, что молодежь не поддерживает действующую власть, об этом сообщили в Telegram-канале "Площадь Восстания".

Из-з того, что в Северной столице строят много жилых комплексов и быстро вводят их в эксплуатацию, потребность новых соцобъектов увеличивается, но власти не знают, как решить эту проблему.