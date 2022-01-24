Чиновники Петербурга не могут решить проблему нехватки социальной инфраструктуры

Дефицит социальной инфраструктуры в последнее время набирает обороты в Петербурге. Смольный не может решить проблему, которая требует серьезных финансовых вложений.
Смольный под руководством губернатора Александра Беглова делает ставку на пенсионеров, так как понимает, что молодежь не поддерживает действующую власть, об этом сообщили в Telegram-канале "Площадь Восстания".
Из-з того, что в Северной столице строят много жилых комплексов и быстро вводят их в эксплуатацию, потребность новых соцобъектов увеличивается, но власти не знают, как решить эту проблему.
Военный журналист: Гуманитарные конвои и бюрократия ООН не спасут мир от терроризма
Инструкции и отписки ООН не помогли Мали обеспечить безопасность населения. Так публицист и военный писатель Владлен Татарский оценил действия миротворческой миссии (МИНУСМА) в африканской стране.
Советник Перфильев подсказал журналисту Шевченко самый быстрый способ оказаться в ЦАР
Журналисту Максиму Шевченко стоит приехать в Африку и поработать с местным спецназом, считает советник президента ЦАР по безопасности Виталий Перфильев.
Андрей Курпатов представил новое средство для самопознания "Шаг к себе"
Психолог Андрей Курпатов выложил в своем Instagram-аккаунте видео с презентацией инструмента для самопознания.
Подземные лодки так и остались фантазией
Человек всегда хотел то в небо взлететь, то под землю спуститься. Однако дальше фантастических книжек дело не сразу пошло. Потом человек начал покорять небо и водные глубины, то с путешествиями под землей как-то все не ладилось.