Опасные отходы продолжают загрязнять водоемы Петербурга

Аварийные службы Санкт-Петербурга фиксируют факты многочисленных сбросов в водоемы Северной столицы различных (в том числе - опасных для человеческого здоровья) отходов.

Согласно сообщению пресс-службы Смольного, только за одну неделю с 17 по 23 января сотрудники ГУП «Экострой» 37 раз выезжали на место происшествий.

"Более 1,1 тонны опасных отходов сотрудники экопунктов приняли за неделю: 700 килограмм ртутьсодержащих и химических отходов, 175 кг бытовой техники, а также около 300 кг автомобильных покрышек были направлены на утилизацию", - сообщили в пресс-службе петербургской мэрии.

Можно констатировать, что водоемы и целом природа Санкт-Петербурга при губернаторе Александре Беглове продолжают загрязняться опасными отходами. Нерасторопность городских чиновников привела к высокому месту Северной столицы в общероссийском списке по количеству стоковых сбросов, причем Москва находится в этом печальном перечне ниже Петербурга.