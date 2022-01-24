С приходом к власти Беглова участились прорывы теплотрасс и труб водоснабжения

Теплотрассы и трубы водоснабжения в Санкт-Петербурге давно требуют ремонта. Ситуация стала хуже при деятельности Александра Беглова.
Такое наблюдение описано в исследовании телеграм-канала "Площадь Восстания". В сообщении говорится, что градоначальник пришел к власти в 2019 году. Именно с этого момента система по быстрому и экстренному ремонту трубопроводов прекратилась. Ее заложил еще прошлый губернатор. В Смольном ситуация объяснили экономией денег и город стало все чаще заливать кипятком.
Вывод так никто и не сделал и мелкие прорывы стали крупными авариями. Тысячи петербуржцев сидят дома без тепла и воды, а решать проблему никто не хочет. Смольный даже не признает свои ошибки. Можно увидеть финансирование в миллиарды рублей, которые направляют в систему ЖКХ. Неизвестно только то, куда они идут.
Не восстанавливаются и жилые дома. В краткосрочном плане капитального ремонта в Санкт-Петербурге в 2021 году находилось 407 объектов. Но информация эта не стала публичной.
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