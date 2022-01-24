"Безобразия не потерпим": жители Петербурга категорично настаивают на отставке Беглова

На фоне сбора подписей под петицией за отставку Александра Беглова с поста губернатора Санкт-Петербурга, Беглов раздает интервью в СМИ о своих планах "сделать город чище и лучше".
На текущий момент петицию за отставку Беглова подписали уже более 26 тыс. человек. Основанием для составления обращения горожан стала неспособность чиновников Смольного во главе с Бегловым наладить эффективные работы по уборке города от снега и наледи.
Катастрофическая ситуация возникла с самого начала зимы, безответственность профильных ведомств и ненадлежащая работа коммунальных служб спровоцировали в Петербурге хаос в виде роста аварий и массовых обращений горожан в травматологии города с переломами и травмами.
"Ввиду текущей ситуации с уборкой снега в центре и спальных районах терпеть это безобразное отношение больше не можем!" — написали жители Петербурга в тексте обращения.
Но Белов накануне, 23 января, дал очередное интервью, в котором попросил у петербуржцев прощения за причиненные неудобства, а также заверил их, что "продолжит реформы, чтобы сделать город лучше и чище". Беглов четко дал понять, что не собирается уходить в отставку.
По мнению экспертного сообщества, причиной патовой ситуации в городе по неудовлетворительной уборке снега, стала неготовность чиновников администрации к зимнему сезону. По всей видимости, они надеялись на малоснежную зиму.
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