Инструкции и отписки ООН не помогли Мали обеспечить безопасность населения. Так публицист и военный писатель Владлен Татарский оценил действия миротворческой миссии (МИНУСМА) в африканской стране.

Провал МИНУСМА признали в международной организации. Ее глава Антониу Гутерреш, выступая перед журналистами, подтвердил право африканской страны выбирать союзников в зависимости от собственных потребностей. Генсек фактически признал яркие успехи русских на фоне провала собственной миссии, которая так и не принесла в Мали мир и стабильность.

По мнению Владлена Татарского, причина успеха частных армий для миротворческой деятельности кроется в более эффективном подходе к решению проблем. Организация вроде ООН, погрязшая в бюрократии, коррупции и политике, просто не в состоянии эффективно справляться с поставленными задачами, в отличие от российских инструкторов.

"ООН это просто бесполезная, но статусная надгосударственная структура, которая нигде уже давно не может навести порядок, тем более в таких диких местах как Африка. Отписками, инструкциями и гуманитарными конвоями порядок не наводится. Просить навести у себя в стране порядок с помощью другого государства может быть расценено как предательство, а также вызвать неудовольствие других региональных игроков. И вот на сцену выходит частно-гибридная армия. (ЧГА — новая аббревиатура вместо устаревшей ЧВК). Такое подразделение свободно от армейской косности и формалистики. Критерий эффективности — выполненная задача "здесь и сейчас". Каждый боец используется максимально эффективно, поэтому даже небольшому подразделению по силам выполнить сложные задачи", — объяснил Татарский.

Он уверен, что "ЧВК Вагнера" по праву считается инструментом продвижения интересов России за рубежом. На это указывают санкции и охота западных разведок на людей, которых связывают с "Вагнером", к примеру, Евгения Пригожина, и пристальное внимание Запада ко всем русским, которые работают на африканском континенте.