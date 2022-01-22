Беглов привел в Смольный полных профанов – Сорокин

Правозащитник Никита Сорокин считает кумовство в администрации губернатора Александра Беглова проблемой современного Санкт-Петербурга. В команде градоначальника на все ключевые позиции были назначены "свои" люди, причем явные профаны, считает он.

По мнению лидера движения "Честный Петербург" Никиты Сорокина, главную роль при распределении должностей в Смольном играет непотизм (пристройство родни или друзей вне зависимости от их опыта и способностей). Правозащитник указал на тот факт, что Беглов в подчиненных ценит больше лояльность, чем профессионализм. Такое "личностное" отношение губернатора распространяется и на членов Парламента.

"Всех чиновников из Курортного района он притащил к себе независимо от их квалификации. Он подмял под себя Законодательное Собрание, у нас в принципе теперь отсутствует законодательная власть, она уничтожена — законодательной властью руководит экс-вице-губернатор Беглова. И что мы хотим? Какой политики нормальной мы хотим? Жить хорошо мы не будем, пока вот это вот все происходит!" — отметил Сорокин.

Стоит отметить, что в петербургской карьере Александра Беглова был этап 1999-2002 гг., когда он служил главой Курортного района. После назначения на пост губернатора Петербурга Беглов "перетащил" лояльных чиновников из своей команды в Смольный.

В Законодательное Собрание после выборов в сентябре 2021 года прошли верные Александру Дмитриевичу депутаты. Возглавил парламент Санкт-Петербурга близкий соратник Беглова и бывший вице-губернатор Александр Бельский. Такой "мягкий" вариант контроля над ЗакСом дал Беглову шанс легко уклоняться от критики в своей адрес со стороны депутатов, проводя жесткую авторитарную политику. Таким образом губернатор обошел принцип разделения властей, лежащий в основе демократии и отвечающий интересам общества, а не личным интересам градоначальника и его приближенных.

Экспертное сообщество Северной столицы едино во мнении, что губернаторство Беглова наносит городу только вред. Среди основных проблем Смольного: провал мусорной реформы; некачественная уборка мегаполиса от снега и льда; рост цен на недвижимость; дублирующие антиковидные ограничения и при этом все равно высокая смертность от коронавируса.