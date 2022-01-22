После нашумевшего клипа группы "Ленинград" у Смольного началась тотальная "шнуровка"

Нашумевшая песня Сергея Шнурова о происходящем в Петербурге снежном и мусорном коллапсе заставила чиновников Смольного зашевелиться. Горожане назвали эти действия тотальной "шнуровкой".
Съемки клипа проходили на мусорной площадке одного из дворов Северной столице. В композиции музыкант жестко раскритиковал безразличие администрации губернатора Александра Беглова. Петербуржцы выступили с активной поддержкой клипа Шнурова.
Больше всего горожан обрадовало, что после выхода клипа чиновники наконец-то начали работать. Коммунальные службы даже возобновили работы по уборке снега. Власти города инициировали субботник, на который под угрозой увольнения собрали бюджетников.
До "шнуровки" Смольный два месяца никак не мог разобрать последствия прихода зимы. Это в очередной раз подтверждает неспособность Беглова организовать эффективную работу коммунальных служб.
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