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Комсомольцы вышли на пикет к метро
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  • Опубликована сегодня в 19:26

Комсомольцы вышли на пикет к метро "Гостиный двор" из-за бездействия властей Петербурга

Серия одиночных пикетов прошла в Петербурге. Представители КПРФ потребовали от петербургских чиновников начать наконец решать коммунальные проблемы в Северной столице.

Молодые люди вышли с транспарантами к метро "Гостиный двор". Комсомольцев возмутило, что Смольный спустя два месяца зимы никак не может навести порядок на улицах города.

"Как известно, уже не первую зиму Беглов не справляется с суровой русской погодой. То у него сосульки падают на головы людей, то на улицах образуются бесплатные катки, а люди не могут попасть домой, потому что ступеньки в парадную превратились в глыбу льда", — цитирует членов КПРФ Telegram-канал "ЯГражданин".

В октябре губернатор Александр Беглов заявлял о полной готовности Петербурга к зиме. Однако первые же снегопады полностью опровергли слова градоначальника. Это в очередной раз доказывает, что глава города не способен эффективно организовать работу коммунальных служб.

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