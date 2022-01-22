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Петербург поставил абсолютный рекорд по количеству заболевших COVID-19 за сутки
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  • Опубликована сегодня в 15:14

Петербург поставил абсолютный рекорд по количеству заболевших COVID-19 за сутки

Санкт-Петербург продолжает бить рекорды по количеству заболевших коронавирусом. Так, за последние сутки был зафиксирован 8451 случай заражения COVID-19.

Это стало новым антирекордом Петербурга с начала пандемии. Резкий рост числа заболевших коронавирусом связан с распространением штамма "Омикрон". Кроме этого, Смольный провалил кампанию по вакцинации. Администрация губернатора Александра Беглова за все это время так и не смогла организовать необходимые антивирусные меры.

Эпидемиологическая ситуация в Северной столице остается критической. Петербург вот уже несколько месяцев занимает одни из лидирующих позиций в рейтинге по самому быстрому распространению вируса, обогнав Москву. Это в очередной раз доказывает неспособность Беглова решать социальные проблемы города.

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