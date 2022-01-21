Горы мусора продолжают лежать: горожане жалуются на невывоз отходов

Спустя 21 день горы невывезенного мусора все еще лежат на тех же самых местах. Жалуются на мусорный коллапс петербуржцы из разных районов города.
С 1 января 2022 года (после старта мусорной реформы) Петербург начал утопать в залежах отходов. На официальный сайт Смольного жители города каждый день направляют претензии на "забытые" новым регоператором НЭО отходы.
Так, жители Невского района из дома №46 по улице Тельмана сообщают, что контейнеры не опорожняли с 14 января.
В Приморском районе наоборот: спецтехника регулярно вывозит отходы из самих контейнеров, а близлежащая территория, заваленная пакетами с мусором, ими просто игнорируется.
"Крупногабаритные машины еле-еле пролезают во двор для забора мусора. Мусор забирают только в контейнере, а остальное-то что?! Так и продолжают лежать горы!!!" — возмущается оставивший претензию петербуржец.
Прикрепленные к жалобе фото говорят сами за себя. Очевидно, что на этой мусорной площадке попросту не хватает контейнеров.
Жители Красносельского района дома №100 по Ленинскому проспекту недовольны тем, что уже на протяжении трех недель стоит "забытый" бак для сбора пластика. Несмотря на то, что отходы из стоящего рядом контейнера вывозятся планомерно.
Мусорная реформа прежде всего направлена на улучшение экологии в городе, так как подразумевает под собой раздельный сбор отходов и их переработку вместо привычного складирования. Исходя из того, что происходит во дворах Петербурга вот уже 21 день, можно предположить, что губернатору Александру Беглову до этого вовсе нет дела.
Напомним, НЭО после участившихся претензий от петербуржцев заявил, что в несвоевременном вывозе мусора частично виноваты сами горожане, чей транспорт стоит во дворах и мешает мусоровозу.
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