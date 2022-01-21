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В Петербурге ожидается массовое распространение крыс и инфекций
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  • Опубликована сегодня в 14:38

В Петербурге ожидается массовое распространение крыс и инфекций

Крысы и другие вредители, оккупировавшие петербургские дворы в результате скопления огромных куч невывезенного мусора, могут стать источником распространения опасных болезней. Такое мнение в интервью журналистам высказала директор автономной некоммерческой экологической организации "Друзья Балтики" Ольга Сенова.

Напомним, после старта "мусорной реформы" в Петербурге на место управляющих компаний, контролировавших вывоз мусора, пришла компания "Невский экологический оператор" (НЭО). С первого дня работы стало ясно, что новый регоператор не справляется со своими обязанностями. Горожане стали массово жаловаться на горы невывезенных с мусорных площадок бытовых отходов. Однако сотрудники Смольного их попросту проигнорировали — мусорные кучи никуда не делись.

В СМИ не раз писали об опасности скопления мусора на контейнерных площадках — они привлекают грызунов, которые могут стать источником распространения кишечных инфекций. Проблему затрагивал и депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский.

О необходимости вывоза бытового мусора, грозящего обернуться серьезными последствиями для города, заявила в беседе с корреспондентом "Питерньюс 24" и эколог Ольга Сенова.

"Когда в открытом доступе у нас пищевые отходы, понятно, что набежали крысы. А было бы лето, налетели бы еще и вороны. У нас два таких разносчика есть, это те виды, для которых среда пищевых отходов очень годится, они в ней живут", — объяснила она.

На две большие проблемы, ставшие следствием безответственного отношения губернатора Александра Беглова к ухудшающейся санитарной обстановке в Санкт-Петербурге указал в своем клипе "Пока так" известный музыкант Сергей Шнуров. Буквально за два дня его просмотрели в YouTube более миллионы пользователей.

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