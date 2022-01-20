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Смольный вынудил петербургский бизнес самостоятельно нанимать людей для уборки улиц
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  • Опубликована сегодня в 0:17

Смольный вынудил петербургский бизнес самостоятельно нанимать людей для уборки улиц

Владельцы торговых точек, гостиниц и заведений общественного питания самостоятельно нанимают сотрудников для расчистки тротуаров от наледи и сугробов.

Некоторые бизнесмены приглашают для очистки дворников, другие — клининговые компании. А кому-то и вовсе приходится отрывать своих сотрудников от исполнения привычных обязанностей. Предприниматели и бизнесмены считают, что нет смысла ждать реакции властей на сложившуюся обстановку и сами принялись за решение проблемы.

"Если городские службы не чистят, то нужно справляться своими силами. Если рядом не убрано, то магазин теряет гораздо больше", — прокомментировал совладелец сети "Реалъ" Александр Мышинский.

С начала зимы в адрес администрации губернатора Петербурга Александра Беглова было направлено множество жалоб на некачественную работу коммунальных служб. Однако прошло уже почти два месяца, а градоначальник так и не смог исправить ситуацию.

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