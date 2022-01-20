Смольный вынудил петербургский бизнес самостоятельно нанимать людей для уборки улиц

Владельцы торговых точек, гостиниц и заведений общественного питания самостоятельно нанимают сотрудников для расчистки тротуаров от наледи и сугробов.
Некоторые бизнесмены приглашают для очистки дворников, другие — клининговые компании. А кому-то и вовсе приходится отрывать своих сотрудников от исполнения привычных обязанностей. Предприниматели и бизнесмены считают, что нет смысла ждать реакции властей на сложившуюся обстановку и сами принялись за решение проблемы.
"Если городские службы не чистят, то нужно справляться своими силами. Если рядом не убрано, то магазин теряет гораздо больше", — прокомментировал совладелец сети "Реалъ" Александр Мышинский.
С начала зимы в адрес администрации губернатора Петербурга Александра Беглова было направлено множество жалоб на некачественную работу коммунальных служб. Однако прошло уже почти два месяца, а градоначальник так и не смог исправить ситуацию.
Странные правила дорожного движения в разных странах мира
Мало кто может похвастаться тем, что знает абсолютно все правила дорожного движения в собственной стране. что уж тогда говорить о правилах, которые действуют в других странах? Тем более, что среди них есть немало и, мягко говоря, странных.
Пригожин рассказал западным журналистам о том, как русские воины спасают мир от насилия и несправедливости
Заявление бизнесмена Евгения Пригожина было опубликовано пресс-службой компании "Конкорд" в ответ на запрос издания Financial Times.
Андрей Курпатов представил новое средство для самопознания "Шаг к себе"
Психолог Андрей Курпатов выложил в своем Instagram-аккаунте видео с презентацией инструмента для самопознания.
Подземные лодки так и остались фантазией
Человек всегда хотел то в небо взлететь, то под землю спуститься. Однако дальше фантастических книжек дело не сразу пошло. Потом человек начал покорять небо и водные глубины, то с путешествиями под землей как-то все не ладилось.