Автомобиль Porsche в центре Петербурга был поврежден огромной сосулькой

Огромная глыба льда сорвалась с крыши дома в центре Санкт-Петербурга и повредила припаркованный дорогостоящий автомобиль. Некачественная уборка снега и наледи в городе провоцирует в городе ситуацию повышенной опасности.

В телеграм-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер" опубликовали запись, что глыба размером со школьную парту обрушилась на Porsche Cayenne на улице Восстания.

Водитель и пассажир успели вовремя выйти из автомобиля, до удара оставалась всего минута. Обрушение ледяной глыбы привело к порче капота, фары, крыла и двери автомобиля.

Подобная ситуация произошла в Северной столице из-за неубранных вовремя снега, наледи и сосулек. Вопреки заявлениям губернатора города Александра Беглова, коммунальные службы оказались неподготовлены к зимнему сезону. Подобная халатность привела к тому, что город оказался завален снегом. Огромные сугробы на дорогах, гололед на тротуарах и глыбы льда на крышах стали причинами многочисленных аварий, ДТП и травм в городе.