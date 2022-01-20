Советник Перфильев подсказал журналисту Шевченко самый быстрый способ оказаться в ЦАР

Банги, 20 января. Журналисту Максиму Шевченко стоит приехать в Африку и поработать с местным спецназом, считает советник президента ЦАР по безопасности Виталий Перфильев.

Необычное предложение было озвучено им после того, как Шевченко в интервью заявил, что готов отправиться на Черный континент и поучаствовать в аресте боевиков группировки 3R, причастных к убийству российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

По словам советника президента ЦАР, он поддерживает желание Максима Шевченко, однако все же существуют определенные процедуры, ведь борьбу с незаконными формированиями ведет армия Центральноафриканской Республики (FACA).

"Этот порыв можно реализовать несколькими способами: приехать в ЦАР, получить вид на жительство. Затем пройдя соответствующую подготовку, вступить в ряды местного спецназа. Второе — пройдя обучение совместно с разведкой ЦАР, внедрится в лагеря подготовки центральноафриканцев. Вариант самый быстрый и короткий: получить военную подготовку высокого уровня, пройдя тесты и тренировочные занятия в Содружестве офицеров за международную безопасность (СОМБ), и в составе группы инструкторов осуществить намеченный план", — предложил варианты Перфильев.

Советник президента ЦАР отметил: если желание участвовать в поимке бандитов продиктовано "патриотическими чувствами, а не желанием хайпануть", то журналисту, который уже три года собирается в ЦАР, стоит поторопиться. Бойцы армии ЦАР добились значительных успехов, пройдя подготовку у российских инструкторов, которых западные СМИ упорно называют бойцами "ЧВК Вагнера". В ходе боев было уничтожено значительное число террористов и Шевченко рискует опоздать не успеть принять участия в окончательном разгроме боевиков.

"По скромным оценкам, около 1000-1500 из них (боевиков группировки 3R) уничтожены. Остальные ушли на территории соседних государств, а часть из них находится в различных лагерях, где их готовят для нового вторжения в Центральную Африку", — сообщил советник главы ЦАР.

Ранее о причастности боевиков 3R к убийству российских граждан сообщил новый посол России в Центральноафриканской Республике Александр Бикантов. Своим заявлением он подтвердил версию, которую еще год назад озвучили корреспонденты издания Bangui Matin.