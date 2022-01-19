"Каждому по метле и драить улицы!": петербуржцы вступились за Шнурова и предложили разогнать Смольный

Горожане сочли необоснованной критику музыканта Сергея Шнурова, который своим новым клипом о мусорном и снежном коллапсах в Петербурге устроил губернатору Александру Беглову позор федерального масштаба.

Жители Санкт-Петербурга предложили разогнать Смольный, который "спустил собак" на Сергея Шнурова. Чиновников крайне опечалил эффект, которые произвёл клип музыканта на песню "Пока так". Музыкант вместе с двумя солистками спел о превращении Санкт-Петербурга в заснеженную помойку.

"Распустить бы этот Смольный: каждому по метле и драить улицы! Чиновники совершенно отбились от рук, да ещё и на Шнурова своих собак спустили. Стыдно должно быть за устроенный хаос!", — пишут петербуржцы.

Комментаторы признаются, что их оскорбляет бездействие властей, а не смелый ролик музыканта. Причём попытки критиковать Шнурова в социальных сетях и на новостных порталах, как правило, заканчиваются неудачей. На днях "Фонтанка" опубликовала обращение директора "Эрмитажа" Михаила Пиотровского, где тот заявил, что Шнуров "пересёк красные линии". Горожане с ним не согласились.

"Пиотровский, вы чем-то недовольны? Правда глаза колет? Вы же на персональном авто передвигаетесь и по улице не ходите. Верно?" — ответили на критику Шнурова петербуржцы.

В комментариях горожане не единожды припомнили нынешнему губернатору его "бегловскую лопату", которая, и на это обратил внимание в песне Шнуров, "не гребёт" уже много лет.