Власти закрывают глаза на подходы других стран в обустройстве общественных пространств и тратят огромные суммы на поддержание одинаковости Петербурга.

Смольный хочет снабдить парк Авиаторов круговой беговой дорожкой и скейт-площадкой. Также в планах разместить там спортивные и детские зоны, и новые скамейки. Однако, жители уже устали от одинаковых клумб и площадок.

На обновление парка должны потратить полмиллиарда рублей. Получается, что чиновники продолжают игнорировать инновационные подходы к оформлению города, но при этом тратят огромные суммы непонятно на что.

Смольный принял большое количество жалоб от жителей Московского района по поводу парка Авиаторов, которые были возмущены нежеланием властей разбираться с арендатором, забросившим территорию парка. После этой ситуации чиновники решили взять дело в свои руки и обновить его сами, но у граждан возникают сомнения и их можно понять, учитывая предыдущий негативный опыт обустройства общественных пространств.

Такой была история с благоустройством парка Екатерингоф. Смольный на него потратил миллионы, но по факту никакой работы не было. Сотрудники КСП выяснили, что рабочие пренебрегли всеми пожеланиями заказчика и завысили цену, выполнив реконструкцию кое-как. Бюджету Петербурга был причинён ущерб из-за поблажек со стороны администрации парка и Комитета по благоустройству.