В Смольном решили, что долги за ЖКХ уйдут от введения "единой платежки"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что создание единого информационно-расчетного центра сможет упростить расчеты по коммунальным платежам. Правда откуда у населения внезапно возьмутся деньги никто не объяснил.

По словам градоначальника, это значительно упросит оплату услуг ЖКХ для горожан. Однако он не объяснил, почему данное решение подается Смольным, как технологический прорыв. Так как такой же "инновацией" пользуются жители и других городов.

Очевидно, что слияние нескольких квитанций в одну никак не решит рост задолженностей петербуржцев и управляющих организаций перед ресурсоснабжающими организациями. Смольный не берет в расчет, что на платежеспособность местных жителей в первую очередь влияют экономические и социальные факторы.