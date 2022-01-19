"Хватит писать негатив про наш город": Пригожин обратился к петербургским СМИ

Российский предприниматель Евгений Пригожин обратился с просьбой к петербургским журналистам перестать писать негатив про город.

Бизнесмен прокомментировал якобы существующее информационное давление на губернатора Петербурга Александра Беглова в ряде СМИ. Отвечая на запрос журналистов об участившихся обличительных статьях в СМИ в адрес петербургского градоначальника, Пригожин заверил, что не занимается подобными вещами, и даже не следит за петербургской повесткой.

"Посмотрите по сторонам, если на дорогах грязь и гололед, то СМИ про это пишут, если во дворах переполненные помойки, СМИ об этом также напишут. Я не занимаюсь критикой губернатора, и я не собираюсь оправдываться, на меня и так повесили всех собак. Видимо, кому-то это удобно. Меня обвиняют во вмешательстве в американские выборы, проведении выборов в десятках других стран, со мной связывают "ЧВК Вагнера", мне приписывают издевательства над Навальным, российскую интервенцию в Африку и кучу всяких других "грехов". Подчеркиваю, я вообще не интересуюсь петербургской повесткой. Сначала писали, что мои политтехнологи занимаются выборами Беглова, в которых, смею вас заверить, я не участвовал. Теперь рассказывают о некоем негативном влиянии каких-то СМИ на информационную повестку города.", — передает слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

По словам Пригожина, он никак не связан с большинством петербургских СМИ. К тому же бизнесмен напомнил, что не является авторитетом для журналистов. Пригожин также обратился к СМИ с просьбой не писать негативные статьи о его родном Петербурге.

"Надеюсь, я вас не удивлю, если скажу, что к большинству петербургских СМИ я не имею никакого отношения. В конце концов, я не являюсь авторитетом для всех журналистов Петербурга и не могу им всем руки поотрывать. Но если кто-то из них относится ко мне с доверием, хочу вас попросить: хватит писать негатив про наш город", — заявил бизнесмен.

Чтобы снизить градус негатива в отношении Петербурга, Пригожин объявил конкурс на самую позитивную песню о Северной столице среди молодых исполнителей. Призовой фонд составляет 10 миллионов рублей.