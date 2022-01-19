Чиновники Смольного на 13 лет затягивают строительство новой станции метро "Театральная"

Петербуржцы увидят обещанную им станцию метро "Театральная" у Мариинского театра не раньше 2025 года. В превращении новой станции в долгострой виноват Смольный.

Недавно губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал темпы работ над новыми станциями метро и заявил, что у города есть новый подрядчик и все средства для реализации проекта.

"Мы заключили контракт с АО "Метрострой Северной Столицы". Несколько месяцев потребовалось на подготовку, сейчас компания постепенно выходит на проектную мощность", — заявил губернатор.

При этом открытие новой станции "Театральная" по вине Смольного было отложено на 2025 год. По его вине строительство станции рискует растянуться на 13 лет, хотя подрядчики утверждают, что у ней уже проложены туннели. Вопрос состоит в размещении вестибюля, изначально его хотели открыть на поверхности, но Смольный прислушался к претензиям руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева, который инициативу не оценил. К 2021 году город так и не выкупил участок на углу Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов. А в 2016 году Смольный разорвал контракт с предыдущим подрядчиков и СМИ подозревают, что это было части кампании по "банкротному рейдерству".