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Критика Мишустина заставила Смольный оправдываться очередными громкими заявлениями
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  • Опубликована сегодня в 21:33

Критика Мишустина заставила Смольный оправдываться очередными громкими заявлениями

Власти Санкт-Петербурга пытаются скрыть негативное заявление премьер-министра Михаила Мишустина о ситуации по борьбе с коронавирусом в Северной столице за счет позитивной новости о повышенной готовности города перед штаммом "Омикрон".

По словам Мишустина, Санкт-Петербург является одним из регионов России, который сохраняет высокие темпы заболеваемости COVID-19. За последние сутки в городе зафиксировали свыше четырех тысяч новых заболевших. Также премьер отметил, что петербургские власти не успевает оперативно рассматривать обращения по проблемам вакцинации.

"Например, в Санкт-Петербурге из почти 1,5 тыс. обращений по проблемам вакцинации или лечения от коронавируса более четверти не рассмотрено в срок", — заявил Мишустин.

На фоне слов российского премьера пресс-служба Смольного сообщила о приведении города в повышенную готовность в связи с распространением штамма "Омикрон". Так местные власти попытались оправдаться после критики Мишустина.

Администрация Петербурга использует выгодную для нее информацию, когда говорит о ситуации с коронавирусом в Северной столице. Губернатор Александр Беглов заявлял, что в городе полностью завершили вакцинацию более 2,8 миллиона человек, а с учетом привитых первой дозой — более трех млн. По его словам, коллективный иммунитет составляет 88%. Однако на самом деле, иммунитет к COVID-19 в Северной столице наблюдается у 2,2 миллиона человек, а коллективный — не равен 88%.

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