Губернатор Беглов отвлекает внимание от регулярных провалов штаммом "Омикрон"

Губернатор Петербурга Александр Беглов продолжает попытки дешевого пиара путем использования различных "ширм" и оправданий для своих провальных реформ.

Сейчас градоначальник решил запугать петербуржцев новым штаммом коронавируса "Омикрон" на фоне стремительно падающего рейтинга. При этом глава города предпочитает замалчивать факт того, что Северная столица уже несколько недель занимает второе место в антирейтинге по статистике заболеваемости COVID-19. Однако новый штамм стал отличным поводом для оправдания провальной антиковидной кампании Смольного.

Именно "Омикроном" Беглов объяснил резкий скачок заболевших, побивший пандемийные рекорды Петербурга.

Похоже, что власти города предпочитают бороться не с пандемией, а с недовольством горожан. Это говорит о неспособности губернатора решать возникающие социальные и коммунальные проблемы.