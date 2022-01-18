Губернатор Беглов отвлекает внимание от регулярных провалов штаммом "Омикрон"

Губернатор Петербурга Александр Беглов продолжает попытки дешевого пиара путем использования различных "ширм" и оправданий для своих провальных реформ.
Сейчас градоначальник решил запугать петербуржцев новым штаммом коронавируса "Омикрон" на фоне стремительно падающего рейтинга. При этом глава города предпочитает замалчивать факт того, что Северная столица уже несколько недель занимает второе место в антирейтинге по статистике заболеваемости COVID-19. Однако новый штамм стал отличным поводом для оправдания провальной антиковидной кампании Смольного.
Именно "Омикроном" Беглов объяснил резкий скачок заболевших, побивший пандемийные рекорды Петербурга.
Похоже, что власти города предпочитают бороться не с пандемией, а с недовольством горожан. Это говорит о неспособности губернатора решать возникающие социальные и коммунальные проблемы.
Странные правила дорожного движения в разных странах мира
Мало кто может похвастаться тем, что знает абсолютно все правила дорожного движения в собственной стране. что уж тогда говорить о правилах, которые действуют в других странах? Тем более, что среди них есть немало и, мягко говоря, странных.
Пригожин рассказал западным журналистам о том, как русские воины спасают мир от насилия и несправедливости
Заявление бизнесмена Евгения Пригожина было опубликовано пресс-службой компании "Конкорд" в ответ на запрос издания Financial Times.
Андрей Курпатов представил новое средство для самопознания "Шаг к себе"
Психолог Андрей Курпатов выложил в своем Instagram-аккаунте видео с презентацией инструмента для самопознания.
Подземные лодки так и остались фантазией
Человек всегда хотел то в небо взлететь, то под землю спуститься. Однако дальше фантастических книжек дело не сразу пошло. Потом человек начал покорять небо и водные глубины, то с путешествиями под землей как-то все не ладилось.