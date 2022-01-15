Движение транспорта в Петербурге осложнено из-за прорыва трубы

Очередная коммунальная авария произошла в одном из районов Санкт-Петербурга. Прорыв трубы привел к серьезным осложнениям автотранспортного движения.

Холодная вода хлынула прямо на проезжую часть на перекрестке Светлановского проспекта и улицы Орбели. ГКУ "Организатор перевозок" заявило, что прорыв трубы привел к затруднению движения общественного транспорта.

С начала отопительного сезона в Петербурге периодически происходят прорывы магистралей теплоснабжения и теплосетей. Одна из последних аварий случилась 9 января в Адмиралтейском районе города. Без тепла остались сотни домов из-за лопнувшей трубы.

Еще осенью губернатор города Александр Беглов заявил о полной готовности Смольного к отопительному сезону в городе. Он отметил, что инфраструктура прошла проверку и все регламентные работы.