Движение транспорта в Петербурге осложнено из-за прорыва трубы

Очередная коммунальная авария произошла в одном из районов Санкт-Петербурга. Прорыв трубы привел к серьезным осложнениям автотранспортного движения.
Холодная вода хлынула прямо на проезжую часть на перекрестке Светлановского проспекта и улицы Орбели. ГКУ "Организатор перевозок" заявило, что прорыв трубы привел к затруднению движения общественного транспорта.
С начала отопительного сезона в Петербурге периодически происходят прорывы магистралей теплоснабжения и теплосетей. Одна из последних аварий случилась 9 января в Адмиралтейском районе города. Без тепла остались сотни домов из-за лопнувшей трубы.
Еще осенью губернатор города Александр Беглов заявил о полной готовности Смольного к отопительному сезону в городе. Он отметил, что инфраструктура прошла проверку и все регламентные работы.
Странные правила дорожного движения в разных странах мира
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