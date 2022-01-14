Власти Петербурга собираются увеличить прибыль от штрафов за нарушение ПДД

В 2021 году городские камеры Санкт-Петербурга зафиксировали 7,5 миллиона штрафов. Однако Смольный намерен ещё увеличить эти показатели и в 2022 году водителей ждет сюрприз.
Подобных показателей удалось достигнуть благодаря новым камерам, которые были установлены в 120 автобусах и троллейбусах города.
Техническое новшество — установленные в троллейбусах и автобусах камерах — помогло оштрафовать любителей езды по полосе, предназначенной только для общественного транспорта или такси.
Однако в 2022 году власти города во главе с Александром Бегловым хотят еще сильнее следить за дорожными хулиганами. Планируется установить еще 300 стационарных камер, которые будут передвигаться по городу. Таким образом, в Смольном рассчитывают, что бюджет за счет камер сможет пополниться на 13,4 млрд рублей в ближайшие три года.
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