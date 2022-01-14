Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 13.01.2022 : 74,5277
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 13.01.2022 : 84,6709
Власти Петербурга собираются увеличить прибыль от штрафов за нарушение ПДД
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 9:23

Власти Петербурга собираются увеличить прибыль от штрафов за нарушение ПДД

В 2021 году городские камеры Санкт-Петербурга зафиксировали 7,5 миллиона штрафов. Однако Смольный намерен ещё увеличить эти показатели и в 2022 году водителей ждет сюрприз.

Подобных показателей удалось достигнуть благодаря новым камерам, которые были установлены в 120 автобусах и троллейбусах города.

Техническое новшество — установленные в троллейбусах и автобусах камерах — помогло оштрафовать любителей езды по полосе, предназначенной только для общественного транспорта или такси.

Однако в 2022 году власти города во главе с Александром Бегловым хотят еще сильнее следить за дорожными хулиганами. Планируется установить еще 300 стационарных камер, которые будут передвигаться по городу. Таким образом, в Смольном рассчитывают, что бюджет за счет камер сможет пополниться на 13,4 млрд рублей в ближайшие три года.

Мир

Странные правила дорожного движения в разных странах мира

Странные правила дорожного движения в разных странах мира

Мало кто может похвастаться тем, что знает абсолютно все правила дорожного движения в собственной стране. что уж тогда говорить о правилах, которые действуют в других странах? Тем более, что среди них есть немало и, мягко говоря, странных.

Читать полностью
Пригожин рассказал западным журналистам о том, как русские воины спасают мир от насилия и несправедливости

Пригожин рассказал западным журналистам о том, как русские воины спасают мир от насилия и несправедливости

Заявление бизнесмена Евгения Пригожина было опубликовано пресс-службой компании "Конкорд" в ответ на запрос издания Financial Times.

Читать полностью

Общество

Андрей Курпатов представил новое средство для самопознания

Андрей Курпатов представил новое средство для самопознания "Шаг к себе"

Психолог Андрей Курпатов выложил в своем Instagram-аккаунте видео с презентацией инструмента для самопознания.

Читать полностью
Подземные лодки так и остались фантазией

Подземные лодки так и остались фантазией

Человек всегда хотел то в небо взлететь, то под землю спуститься. Однако дальше фантастических книжек дело не сразу пошло. Потом человек начал покорять небо и водные глубины, то с путешествиями под землей как-то все не ладилось.

Читать полностью

Новости