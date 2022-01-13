В Петербурге резко возросла заболеваемость COVID-19

В Санкт-Петербурге наблюдается резкий скачок заболеваний коронавирусом. Прирост за сутки составил 1839 человек, что почти на 200 случаев больше, чем днем ранее.

По данным на 13 января, в Петербурге выявлено 1839 новых случаев заражений ковидом. Накануне число положительных тестов на ковид составило 1659, двумя днями ранее — 1512 человек. Графики демонстрируют скачок заболеваемости с начала января после спада, которого удалось достичь в конце 2021 года.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявлял, что город может столкнуться с новой волной коронавируса из-за появления штамма "Омикрон". Об этом он заявил в радиообращении к жителям города, призвав горожан вакцинироваться.

С начала года число вакцинируемых в Петербурге в разы сократилась. Как подсчитали журналисты, при существующих темпах для иммунизации населения города потребовалось бы 15 лет, однако пока что в Смольном не приняли никаких новых мер для стимуляции прививочной компании.