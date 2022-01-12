Петербуржцы не заинтересовались новыми перехватывающими парковками

В конце декабря в трех районах Санкт-Петербурга открылись перехватывающие парковки: в Царском селе, около станций метро "Рыбацкое" и "Старая Деревня". Смольный сообщил о событии 28 декабря, но петербуржцев новые стоянки не заинтересовали.
Напомнить о "полезном развитии инфраструктуры" некоторые СМИ решили и после праздников, но вряд ли ситуация изменится — так называемые перехваты популярностью у жителей Петербурга не пользуются.
Администрация губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сообщила, что на текущий момент в городе открыто 20 перехватывающих парковок, позволяющих разместить до двух тысяч автомобилей. Однако их заполняемость в среднем составляет порядка 60%. Об этом сообщил директор городского центра по управлению парковками Михаил Курдяев. Новые парковки и вовсе стоят полупустыми. Причина может скрываться в неудобном расположении машиномест.
Если в Европе подобные стоянки располагаются в непосредственной близости к станциям метрополитена и остановкам ж/д транспорта, то в Петербурге парковки размещают в нескольких сотнях метров. При этом в некоторых случаях автомобилистам приходится идти по территориям без освещения и благоустройства, пробираясь по узким тротуарам, пустырям или промзонам. Перехватывающей парковкой около "Волковской" практически не пользуются именно по этой причине — идти до метро приходится по грязи.
Московский опыт при создании "перехватов" оказался более успешным — сегодня там открыто в четыре раза больше спецпарковок, которые активно используются горожанами. Петербуржцам по-прежнему удобнее оставлять машины в ближайших дворах.
Не исключено, что большинство горожан даже не знают о существовании специальных зон для парковки. При этом Смольный не работает над привлечением автомобилистов на новые инфраструктурные объекты. Если раньше за использование "перехватов" петербуржцам предлагали бесплатный жетон на метро, то теперь администрация Беглова ограничивается лишь выпуском коротких пресс-релизов.
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