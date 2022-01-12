Миллионы на развитие спорта в Санкт-Петербурге уходят в никуда

Смольный выделяет огромные средства из бюджета, однако это так ни к чему и не привело. Стадионы требуют ремонта, а в бюджетных организациях наблюдается нехватка кадров.
В 2022 году в Санкт-Петербурге на развитие спорта выделят около 300 миллионов рублей. Как сообщает ТАСС, деньги пойдут на проектирование, ремонт и оборудование спортивных площадок.
Согласно плану Смольного до 2024 в Петербурге спортом будут заниматься до 55% граждан. Эти цифры являются основной целью регионального проекта "Спорт — норма жизни".
Петербургские чиновники достигают нужных значений с помощью школьников. При это в старших классах меньший процент учащихся занимается спортом. Однако Смольный предпочитает оставить все как есть.
Вместе с этим губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов добивается того, чтобы "массовый спорт был доступен всем горожанам". Вот только катки и лыжные трассы, о которых он говорит, поддерживаются за счет активистов.
Проблемы с развитием массового спорта в Санкт-Петербурге уже стали частью политики Смольного. С 2018 года начали разрабатываться стратегии развития, но они лишь усугубили ситуацию. Правительство Петербурга не может укомплектовать бюджетные учреждения необходимыми кадрами, а в городе попросту не хватает зон для занятия спортом. Новые объекты в городе строятся крайне медленно. При этом уже существующие стадионы "Корабел" и Адмиралтеец" остаются заброшенными. Ранее Беглов обещал взял их на контроль, но видимо руки не дошли.
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