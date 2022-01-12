Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 11.01.2022 : 75,1315
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 11.01.2022 : 85,1315
Миллионы на развитие спорта в Санкт-Петербурге уходят в никуда
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 13:27

Миллионы на развитие спорта в Санкт-Петербурге уходят в никуда

Смольный выделяет огромные средства из бюджета, однако это так ни к чему и не привело. Стадионы требуют ремонта, а в бюджетных организациях наблюдается нехватка кадров.

В 2022 году в Санкт-Петербурге на развитие спорта выделят около 300 миллионов рублей. Как сообщает ТАСС, деньги пойдут на проектирование, ремонт и оборудование спортивных площадок.

Согласно плану Смольного до 2024 в Петербурге спортом будут заниматься до 55% граждан. Эти цифры являются основной целью регионального проекта "Спорт — норма жизни".

Петербургские чиновники достигают нужных значений с помощью школьников. При это в старших классах меньший процент учащихся занимается спортом. Однако Смольный предпочитает оставить все как есть.

Вместе с этим губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов добивается того, чтобы "массовый спорт был доступен всем горожанам". Вот только катки и лыжные трассы, о которых он говорит, поддерживаются за счет активистов.

Проблемы с развитием массового спорта в Санкт-Петербурге уже стали частью политики Смольного. С 2018 года начали разрабатываться стратегии развития, но они лишь усугубили ситуацию. Правительство Петербурга не может укомплектовать бюджетные учреждения необходимыми кадрами, а в городе попросту не хватает зон для занятия спортом. Новые объекты в городе строятся крайне медленно. При этом уже существующие стадионы "Корабел" и Адмиралтеец" остаются заброшенными. Ранее Беглов обещал взял их на контроль, но видимо руки не дошли.

Мир

Странные правила дорожного движения в разных странах мира

Странные правила дорожного движения в разных странах мира

Мало кто может похвастаться тем, что знает абсолютно все правила дорожного движения в собственной стране. что уж тогда говорить о правилах, которые действуют в других странах? Тем более, что среди них есть немало и, мягко говоря, странных.

Читать полностью
Пригожин рассказал западным журналистам о том, как русские воины спасают мир от насилия и несправедливости

Пригожин рассказал западным журналистам о том, как русские воины спасают мир от насилия и несправедливости

Заявление бизнесмена Евгения Пригожина было опубликовано пресс-службой компании "Конкорд" в ответ на запрос издания Financial Times.

Читать полностью

Общество

Андрей Курпатов представил новое средство для самопознания

Андрей Курпатов представил новое средство для самопознания "Шаг к себе"

Психолог Андрей Курпатов выложил в своем Instagram-аккаунте видео с презентацией инструмента для самопознания.

Читать полностью
Подземные лодки так и остались фантазией

Подземные лодки так и остались фантазией

Человек всегда хотел то в небо взлететь, то под землю спуститься. Однако дальше фантастических книжек дело не сразу пошло. Потом человек начал покорять небо и водные глубины, то с путешествиями под землей как-то все не ладилось.

Читать полностью

Новости