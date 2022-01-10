Шугалей решил выкупить на "Авито" подаренные Беглову елочные игрушки с видами заброшенного Петербурга

Социолог Максим Шугалей заявил о готовности выкупить собственный подарок Беглову с "Авито". Перед Новым 2022 годом ученый презентовал градоначальнику набор елочных игрушек с видами разрушающихся зданий Северной столицы.

В Смольном такой подарок не оценили и в скором времени новогодние украшения оказались выставленными на "Авито".

"Принял решение выкупить обратно свой подарок Александру Беглову, который получатели выставили на "Авито". В конце концов, это может стать частью доброй традиции: каждую зиму все проблемы будут повторяться, а новый подарок можно не выдумывать. Они снова выставят на продажу, а я снова выкуплю. Мне не жалко, а им не стыдно", — подчеркнул Шугалей.

Своим подарком глава ФЗНЦ надеялся призвать администрацию города к началу действий по восстановлению архитектурных мест Петербурга. Однако власти весьма халатно относятся к исторической составляющей Северной столицы. Это говорит о полной не компетенции Смольного и нежелании Беглова решать возникающие проблемы.