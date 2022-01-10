Шугалей решил выкупить на "Авито" подаренные Беглову елочные игрушки с видами заброшенного Петербурга

Социолог Максим Шугалей заявил о готовности выкупить собственный подарок Беглову с "Авито". Перед Новым 2022 годом ученый презентовал градоначальнику набор елочных игрушек с видами разрушающихся зданий Северной столицы.
В Смольном такой подарок не оценили и в скором времени новогодние украшения оказались выставленными на "Авито".
"Принял решение выкупить обратно свой подарок Александру Беглову, который получатели выставили на "Авито". В конце концов, это может стать частью доброй традиции: каждую зиму все проблемы будут повторяться, а новый подарок можно не выдумывать. Они снова выставят на продажу, а я снова выкуплю. Мне не жалко, а им не стыдно", — подчеркнул Шугалей.
Своим подарком глава ФЗНЦ надеялся призвать администрацию города к началу действий по восстановлению архитектурных мест Петербурга. Однако власти весьма халатно относятся к исторической составляющей Северной столицы. Это говорит о полной не компетенции Смольного и нежелании Беглова решать возникающие проблемы.
Странные правила дорожного движения в разных странах мира
Мало кто может похвастаться тем, что знает абсолютно все правила дорожного движения в собственной стране. что уж тогда говорить о правилах, которые действуют в других странах? Тем более, что среди них есть немало и, мягко говоря, странных.
Пригожин рассказал западным журналистам о том, как русские воины спасают мир от насилия и несправедливости
Заявление бизнесмена Евгения Пригожина было опубликовано пресс-службой компании "Конкорд" в ответ на запрос издания Financial Times.
Андрей Курпатов представил новое средство для самопознания "Шаг к себе"
Психолог Андрей Курпатов выложил в своем Instagram-аккаунте видео с презентацией инструмента для самопознания.
Подземные лодки так и остались фантазией
Человек всегда хотел то в небо взлететь, то под землю спуститься. Однако дальше фантастических книжек дело не сразу пошло. Потом человек начал покорять небо и водные глубины, то с путешествиями под землей как-то все не ладилось.