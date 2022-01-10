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Руководитель
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  • Опубликована сегодня в 14:52

Руководитель "Зеленого креста" объяснил проблемы с мусорной реформой в Петербурге

C 1 января 2022 года в Санкт-Петербурге стартовала мусорная реформа. Согласно ей, город должен перейти от складирования отходов к их полной переработке. Несмотря на то, что региональный оператор к работе уже приступил, Северная столица все еще завалена горами мусора, который не вывозился с начала года.

Руководитель Северо-Западной общественной экологической организации "Зеленый крест" Юрий Шевчук считает, что регоператор должен был просто перезаключить договоры с компаниями-перевозчиками твердых коммунальных отходов и заняться строительством мусороперерабатывающих заводов на основе технологии пиролиза.

Эколог подчеркнул, что смысл реформы был в том, чтобы перевести отрасль из сферы услуг в сферу производства, однако этого делать почему-то не стали. Он считает, что такое решение показало "Невский экологический оператор" как структуру, которая просто собирает деньги.

Ранее СМИ писали, что Смольный не справляется с подготовкой к мусорной реформе, и в январе петербуржцев ожидают заваленные отходами дворы и улицы. В итоге так и оказалось. Горожане винят в этом губернатора Александра Беглова, который не смог взять ситуацию под личный контроль.

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