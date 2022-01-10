Андрей Курпатов представил новое средство для самопознания "Шаг к себе"

Психолог Андрей Курпатов выложил в своем Instagram-аккаунте видео с презентацией инструмента для самопознания. "Шаг к себе" предлагает владельцу разобраться в различных вопросах с помощью специальных карт. Курпатов объяснил, что они помогут переоценить жизнь без вмешательства специалистов.

Эксперт представил 2 колоды, включающие по 30 карт. С их помощью человек по-новому сможет взглянуть на свои поступки, проблемы и жизнь в целом, уверен автор. Курпатов отметил, что инструмент позволит рассмотреть 10 важных тем. Карты помогут разобраться в личной жизни и спланировать будущее.

Курпатов написал более 100 научных работ за последние 20 лет. Специалист уделяет много времени изучению особенностей мышления.

Во время презентации "Шага к себе" он также рассказал о методике развития его системных навыков. Курпатов напомнил о существовании 3 видов мышления:

центрист;

конструктор;

рефлектор.

Их правильное использование позволит под разными углами рассмотреть конкретные ситуации из жизни и решить поставленные задачи. Тренажер уже около года доступен на Ozon.