Смольный вывел на уборку улиц 400 единиц техники перед новым снегопадом

В воскресный день, 9 января, в Петербурге ожидается очередной снегопад. При этом количества спецтехники, выведенной на улицы городским Комитетом по благоустройству, явно недостаточно для эффективной уборки.

Это означает, что вскоре в Северной столице может возникнуть очередной "снежный коллапс".

По данным интерактивной карты на сайте администрации Петербурга, в борьбе со снежными заносами задействовано только 400 снегоуборочных машин. Но опыт показал, что при таком малом количестве спецтехники о качественной уборке говорить не приходится. В городе опять появятся огромные сугробы, а прогнозируемое потепление приведет к образованию наледи и гололедицы.

Отметим, что накануне, 7 и 8 января, в некоторых районах города снегоуборочной техники не было вообще, или же ее было очень мало. Уборка в основном осуществлялась в Центральном районе. СМИ сообщали, что петербуржцы, потерявшие надежду на то, что коммунальщики начнут добросовестно выполнять свои обязанности, вынуждены самостоятельно очищать от прошлогоднего снега свои дворы.

Осенью Александр Беглов заявлял, что город полностью готов к зиме. Однако первый же снегопад показал голословность утверждений губернатора. Коммунальные службы не справляются со своими обязанностями, а Смольный не в состоянии организовать процесс и проконтролировать его. По мнению специалистов, основная причина некачественной уборки заключается в нехватке спецтехники и рабочей силы.