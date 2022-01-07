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Смольный опрометчиво называет Петербург
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  • Опубликована сегодня в 11:24

Смольный опрометчиво называет Петербург "IT-столицей"

Несмотря на низкие темпы развития сектора информационных технологий, чиновники Смольного и губернатор Александр Беглов продолжают называть Петербург "IT-столицей" России.

В 2021 году прирост в этой сфере в Москве составил 22%, тогда как в Северной столице — всего 3,7%. Об этом журналистам рассказал вице-губернатор Станислав Казарин, также выразив надежду на активное развитие отрасли в будущем.

"Исходя из долгосрочных прогнозов, уверен, что доля информационных технологий в ВРП к 2030 году вырастет если не в разы, то весьма значительно", — указал чиновник.

На этом фоне Александр Беглов заявил о лидерстве Петербурга по подготовке специалистов в этой отрасли. Но в кризисном 2020 году в Петербурге произошло падение на 4%. Москва тем временем смогла сохранить и приумножить IT-сферу, что позволило ей увеличить поступления в бюджет города.

В отличие от Смольного столичные власти смогли создать благоприятные условия для развития отрасли, сняв административные барьеры и найдя общий язык с предпринимателями.

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