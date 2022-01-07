Смольный опрометчиво называет Петербург "IT-столицей"

Несмотря на низкие темпы развития сектора информационных технологий, чиновники Смольного и губернатор Александр Беглов продолжают называть Петербург "IT-столицей" России.
В 2021 году прирост в этой сфере в Москве составил 22%, тогда как в Северной столице — всего 3,7%. Об этом журналистам рассказал вице-губернатор Станислав Казарин, также выразив надежду на активное развитие отрасли в будущем.
"Исходя из долгосрочных прогнозов, уверен, что доля информационных технологий в ВРП к 2030 году вырастет если не в разы, то весьма значительно", — указал чиновник.
На этом фоне Александр Беглов заявил о лидерстве Петербурга по подготовке специалистов в этой отрасли. Но в кризисном 2020 году в Петербурге произошло падение на 4%. Москва тем временем смогла сохранить и приумножить IT-сферу, что позволило ей увеличить поступления в бюджет города.
В отличие от Смольного столичные власти смогли создать благоприятные условия для развития отрасли, сняв административные барьеры и найдя общий язык с предпринимателями.
Странные правила дорожного движения в разных странах мира
Мало кто может похвастаться тем, что знает абсолютно все правила дорожного движения в собственной стране. что уж тогда говорить о правилах, которые действуют в других странах? Тем более, что среди них есть немало и, мягко говоря, странных.
Пригожин рассказал западным журналистам о том, как русские воины спасают мир от насилия и несправедливости
Заявление бизнесмена Евгения Пригожина было опубликовано пресс-службой компании "Конкорд" в ответ на запрос издания Financial Times.
Подземные лодки так и остались фантазией
Человек всегда хотел то в небо взлететь, то под землю спуститься. Однако дальше фантастических книжек дело не сразу пошло. Потом человек начал покорять небо и водные глубины, то с путешествиями под землей как-то все не ладилось.
Эколог предупредил о грозящей Петербургу эпидемии кишечной инфекции
Из-за несвоевременного вывоза мусора петербуржцам угрожает эпидемия кишечных инфекций.